Beckham en Van Dijk te gast op Wimbledon

Het seizoen van Hoe ONDO in minuut 98 van de hemel in de hel belandde: ‘Eigenlijk kon het niet meer fout’

12:09 Diep in blessuretijd haastte teamleider Carlo van Bussel van ONDO zich naar zijn auto om de flessen champagne te halen. Voor het eerst in de historie zouden de amateurvoetballers uit Heusden zich gaan kronen tot kampioen in de vierde klasse, dat kon niet meer fout. Tot tegenstander DOSL in de 98ste minuut plotseling genadeloos toesloeg: 3-3. Weg titel, weg feest.