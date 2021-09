Bekerloting: Helmond Sport naar Groningen, FC Eindhoven tegen DVS’33 en Gemert treft oude bekende

Dat is het resultaat van de bekerloting van zaterdagavond. De wedstrijden zullen gespeeld worden op 26, 27 of 28 oktober. PSV stroomt pas een ronde later in.

VV Gemert gaat naar VV Staphorst, dat ook uitkomt in de derde divisie, maar dan op zaterdag. Bekende grond voor Gemert: in 2019 speelden de zwartwitten nacompetitie in Staphorst en promoveerden ze naar de derde divisie. De ploeg van Reinald Boeren haalde het hoofdtoernooi door in de voorronde TEC uit Tiel te verslaan: 3-1. In 2018 ontving Gemert Feyenoord in de beker. Toen werd het 0-4.