Bekertopscorer Janssen met Monterrey naar halve finale

José Alvarado opende na drie minuten al de score namens Monterrey in het thuisduel met Santos Laguna. De eerste wedstrijd was geëindigd in een 0-0 gelijkspel en dus zetten Janssen, die een basisplek had, en consorten met de vroege voorsprong al snel een grote stap naar de halve finale. De goal van Alvarado bleek achteraf ook meteen de enige goal te zijn, ondanks de rode kaart van Janssens ploeggenoot Matias Kranevitter na ruim een uur spelen. Santos Laguna kon niet profiteren van de man-meer-situatie en Janssen zag vanaf de bank (hij werd na 75 minuten gewisseld) hoe zijn ploeggenoten de overwinning over de streep trokken.

Janssen scoorde niet in de dubbele ontmoeting, maar met zes goals is hij nog altijd topscorer van het Mexicaanse bekertoernooi. Met Santos Laguna-spelers Octavio Rivero (vijf goals) en Eduardo Aguirre (vier goals) heeft de Nederlandse spits bovendien twee concurrenten om de topscorerstitel uitgeschakeld. Janssen heeft nog niet alle concurrenten afgeschud: Kevin Castañeda (Toluda) en Camilo Sanvezzo (Tijuana) volgen Janssen op de voet met respectievelijk vijf en vier goals. Zij spelen met hun ploegen in de halve finale tegen elkaar.