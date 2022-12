Bekijk hier alle hoogtepunten van de maandagavondsessie op het WK-darts

Met video Pakketbe­zor­ger Danny van Trijp klopt oud- wereldkam­pi­oen bij debuut: ‘Sorry baas, ik kom nog niet werken’

Danny van Trijp won maandagavond bij zijn debuut op het WK darts in de eerste ronde van voormalig wereldkampioen Steve Beaton. De 58-jarige Engelsman werd in 1996 wereldkampioen, maar moest nu zijn meerdere erkennen in de jonge Nederlander.

