Bekijk hier de tussenstanden van Dag 3 op Wimbledon: Van Rijthoven begint aan partij tegen Opelka

Marco Verratti op Ibiza beroofd van omgerekend drie miljoen in van Ronaldo gehuurde villa

De vakantie van Marco Verratti is behoorlijk in de soep gelopen. De Italiaanse middenvelder had op Ibiza de villa van de ex-Braziliaanse profvoetballer Ronaldo gehuurd, maar terwijl hij en zijn familie uit eten waren, werd er ingebroken.

28 juni