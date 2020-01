‘Bekritiseerde’ Federer speelt liefdadigheidsduel voor bosbranden

DISTRICTSBEKER Vervolg strijd om districts­be­ker met nog dertien teams uit Zuid­oost-Bra­bant in de race

11:04 Nu de winterstop ten einde is, wordt deze week de draad opgepakt in de strijd om de districtsbeker. Er zijn nog dertien teams uit Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd in het bekertoernooi, zeven in Zuid 1 en zes in Zuid 2.