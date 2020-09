Belgische Elise Mertens plaatst zich voor kwartfinales US Open

Mertens bereikte vorig jaar ook al de kwartfinales op Flushing Meadows en kwam in 2018 tot de halve finales op het grandslamtoernooi in Melbourne. Kenin pakte dit jaar de titel in Melbourne, voordat het coronavirus de rest van het tennisseizoen in de war schopte. In New York had de 21-jarige Amerikaanse tot nu toe redelijk eenvoudig haar partijen gewonnen, maar tegen de Belgische nummer 18 van de wereldranglijst kwam ze er niet echt aan te pas.