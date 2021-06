Belgische voetballer aangehouden na vondst van 1.000 (!) wietplanten in zijn woning

De Bossche jaren van Oran­je-back Van Aanholt: ‘Patrick was onze beste verdediger, middenvel­der en aanvaller ineen’

16 juni Patrick van Aanholt begon zondag aan het EK als basisspeler van Oranje. Maar ooit was hij een talent in de jeugd van FC Den Bosch. Dat brengt mooie herinneringen terug bij sportjournalist Guus Peters, een van zijn teamgenoten destijds. Over het voetbaltalent van de Bosschenaar en die ene teamfoto waarop een linkerarm met aanvoerdersband net wat te opvallend werd geshowd.