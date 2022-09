Bemoedigend optreden op US Open smaakt naar meer voor laatbloeier Gijs Brouwer

Door Rik Spekenbrink



Even leek zich een herhaling van vorig jaar voor te doen op de US Open. Toen oefenden de Amerikanen zich suf op de naam van Botic van de Zandschulp, de Nederlander die als qualifier de kwartfinale van het grand slam haalde. Gijs Brouwer bewandelde dezelfde weg, maar strandde eerder, in de tweede ronde. Lorenzo Musetti was in vier sets te sterk: 6-7, 6-3, 6-4, 6-2. Het ‘come on, Hijs’ verstomde daardoor langzaam op baan 10, want ook deze naam was een uitdaging voor de fans op Flushing Meadows.