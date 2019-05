Bencic verrast Osaka en treft nu Halep in halve finale Madrid

Ploegsma dankte Wim Kieft bij PSV en gaf leiding bij de meest succesvol­le eredivisie­ploeg ooit

16:03 Ajax en PSV strijden de komende dagen om de landstitel. Met Wim Kieft beschikte het meestal ongenaakbare PSV van drie decennia geleden over een ware slotexpert. Als het in een kampioenswedstrijd niet liep, was er altijd nog Kieft. Even terug in de tijd met Kees Ploegsma senior, een van de architecten achter het PSV dat uitgroeide tot de meest succesvolle eredivisieploeg ooit.