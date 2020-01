Benefietduel tennissers brengt donatie branden op 3 miljoen euro

'Rally For Relief' maakt deel uit van 'Aces for Bushfire Relief', een initiatief van Tennis Australia. Onder anderen Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams en Caroline Wozniacki maakten hun opwachting in de uitverkochte Rod Laver Arena. Zij tennisten onder meer met brandweerlieden en speelden in verschillende formaties een dubbelspel. Federer sloot af met een demonstratiepartij tegen Nick Kyrgios, die al weken geleden opriep tot het spelen van een benefietwedstrijd.