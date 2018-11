Benito van de Pas ‘héél blij’ met onverwachte kans

Troostende Van Dijk gaat het internet over: ‘Great captain we have’

13:22 Virgil van Dijk is ‘Trending Topic’ op Twitter in Engeland. De Bredanaar krijgt veel respect voor zijn actie van maandagavond. Scheidsrechter Ovidiu Haţegan hoorde tijdens de rust dat zijn moeder was overleden en kon zijn emoties na de wedstrijd niet meer onder controle houden. Van Dijk liep naar hem toe en troostte hem.