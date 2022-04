Beroerde start voor Nederland: Arantxa Rus onderuit tegen Díaz

Roger Schmidt verwijt zijn ploeg na Europese exit niets, behalve het missen van kansen: ‘We speelden een geweldige wedstrijd’

PSV-trainer Roger Schmidt vond na afloop van PSV-Leicester City dat zijn ploeg niets te verwijten viel, behalve dat de spelers een aantal kansen misten. ,,In mijn ogen speelde we een geweldige wedstrijd tegen een goed team”, zei de trainer van PSV. ,,Vandaag was het moeilijk voor ons, omdat we een aantal afwezigen in de selectie hadden. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat Leicester een groot aantal kansen heeft gehad.”

9:14