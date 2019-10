Berover Özil en Kolasinac bekent schuld

Kruijswijk maakt rentree in Italiaanse koers

10:59 Steven Kruijswijk maakt volgende week zijn rentree. De 32-jarige klimmer van Jumbo-Visma staat dinsdag aan de start van de Italiaanse eendagskoers Tre Valli Varesine. Kruijswijk kwam de afgelopen weken niet in actie, omdat hij tijd nodig had om te herstellen van zijn val in de Ronde van Spanje.