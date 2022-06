Berrettini klopt Murray en pakt bij comeback titel in Stuttgart

Berrettini (26) sloeg het hele gravelseizoen over vanwege een handblessure. Hij kwam half maart voor het laatst in actie. Het was voor de Italiaan zijn zesde titel en al zijn derde op gras. Vorig jaar was hij de beste op het toernooi van Queen’s. In Stuttgart zegevierde hij ook al in 2019.



De 35-jarige Murray, tegenwoordig de nummer 68 van de wereld, had zijn eerste titel sinds eind 2019 kunnen pakken. Toen was hij de beste op het indoortoernooi van Antwerpen.