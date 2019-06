Berrettini pakt derde titel in ATP Tour

Winst in StuttgartMatteo Berrettini heeft voor de derde keer in zijn tennisloopbaan een toernooi uit de ATP Tour gewonnen. De 23-jarige Italiaan was zondag in de finale in Stuttgart in twee sets te sterk voor de 18-jarige Canadees Felix Auger-Aliassime: 6-4 7-6 (11).