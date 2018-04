Bertens belangrijkste overwinning zit tussen de oren

Sluiter zag het thuis in Rotterdam met tevredenheid aan. Om privéredenen kon hij Bertens afgelopen weken niet bijstaan. In Elise Tamaela, oud-profspeelster, werd een tijdelijke vervangster gevonden. Het werkte boven verwachting goed. ,,Die twee hebben waanzinnig goed werk verricht”, vindt Sluiter. ,,Kiki kreeg deze week een aantal verschillende tests voorgeschoteld, maar heeft ze allemaal prima doorstaan. Om te beginnen moesten haar vriend, tevens conditietrainer, en ikzelf dus naar huis. Kiki was al 4 weken in Amerika, met twee pittige nederlagen achter de rug, maar is gewoon elke dag keihard blijven werken.”



In de tweede ronde van Charleston stuitte Bertens uitgerekend op Aleksandra Krunic, de vaste pupil van Tamaela. Daardoor was Bertens op zichzelf aangewezen, maar ze won zonder problemen van de Servische. Daarna sloot Tamaela weer aan en won Bertens van Fanny Stollar, Madison Keys en in de finale van Julia Görges. ,,Vooral tegen Keys was het zwaar. Eerst kreeg Kiki matchpoints, daarna Keys, dus als je hem er dan in de derde set uittrekt, is dat mentaal en voor het vertrouwen zo belangrijk. Had ze verloren, dan was een halve finale in een groot toernooi ook een prima resultaat geweest, maar hadden we toch hard moeten werken om het positieve te laten overheersen.”