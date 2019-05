Bertens bevestigt status van mondiale topper op slopende dag in Rome

Tegen Suárez-Navarro speelde vermoeidheid Bertens parten en was haar spel van wisselend niveau, maar voldoende om in drie sets af te rekenen met de Spaanse: 6-4 1-6 6-3. In de eerste set brak ze meteen twee keer de servicegame van haar tegenstander en was de set snel binnen (6-4), maar in de tweede waren de rollen omgedraaid en liet Suárez Navarro Bertens kansloos (1-6). De mentale veerkracht van de Nederlandse bleek groot, want in het derde en beslissende bedrijf had ze alles weer onder controle en na twee snelle breaks was de buit binnen (6-3).