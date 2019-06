Bertens brengt ‘bepaalde vibe’ naar Rosmalen

Bertens is opgeklommen naar de vierde plek op de wereldranglijst en daarmee de beste Nederlandse tennisster in de historie. ,,We willen haar graag nadrukkelijk positioneren. Ze is natuurlijk dé ambassadeur van het Nederlands tennis. En dus van ons toernooi. Maar tijdens de week laten we haar zo veel als mogelijk met rust, want er komt zoveel op haar af", aldus de directeur.



,,Als sport en als toernooi heb je helden nodig. Het mooiste voorbeeld is het effect van Kim Clijsters en Justine Henin, die het Belgische tennis zo'n boost hebben gegeven. Er kwamen ineens allemaal toernooien bij in België. Zonder Max Verstappen was de Formule 1 natuurlijk ook nooit naar Zandvoort gekomen. Acht jaar terug keken er misschien 100.000 mensen naar Formule 1, nu anderhalf miljoen. Dat wij als tennis Kiki hebben, gaat absoluut zijn vruchten afwerpen, voor de sport en voor ons toernooi."



Bertens komt morgen weer in actie. Ze speelt in de tweede ronde tegen landgenote Arantxa Rus.