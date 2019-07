Bertens dacht dat het klaar was: ‘Ik had geluk’

,,Maar soms ben ik de gelukkige", zei Bertens, die onlangs in de finale van Rosmalen zelf vijf matchpoints onbenut liet. ,,Vandaag had ik gewoon een beetje geluk, want als zij dat balletje net over het net legt is het gewoon klaar. Het was echt een goede service.”



Veertig minuten later, na het bewuste punt, klonk er een luide kreet van Bertens. ,,Het was een geweldig gevecht en zij speelde erg goed. Ik ben blijven vechten en geloven dat ik het kon doen", aldus Bertens. ,,Vandaag was mijn dag en ik ben erg blij dat ik nog in het toernooi zit."