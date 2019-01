Bertens dik tevreden: ‘Snel klaar, altijd fijn’

Kiki Bertens zou Kiki Bertens niet zijn als ze geen puntje van kritiek had gevonden voor zichzelf. Ze won in de kwartfinale van het toernooi in Sydney met 6-2 6-2 van Joelija Poetintseva en had eigenlijk niets te klagen. ,,Soms wilde ik iets té snel. Maar goed genoeg is soms ook gewoon goed genoeg.”

Door Rik Spekenbrink



Na twee rustdagen was het voor Kiki Bertens de vraag of haar ritme was doorbroken. Het antwoord leverde ze in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Sydney meteen in de eerste game. Nee dus. Vanaf de eerste bal dicteerde ze het spel tegen de Kazakse Joelija Poetintseva, die er geen moment aan te pas kwam: 6-2, 6-2. Na afloop was Bertens uiteraard tevreden.



,,Ik speelde lekker, meteen vanaf het begin. Mijn voetenwerk was goed, ik serveerde goed, haalde veel ballen, was agressief waar het kon en wachtte af waar nodig.” Binnen een uur was de buit binnen. ,,Altijd fijn, niet te lang en niet te moeilijk.”

Quote Soms is goed genoeg gewoon goed genoeg Kiki Bertens Bij 4-0 in de eerste set werd Bertens, naar eigen zeggen althans, ietwat overmoedig. ,,Ik wilde nóg meer doordrukken. Maar soms is goed genoeg gewoon goed genoeg. Vanaf 2-2 in de tweede set ben ik teruggegaan naar de basis.”



Dat Poetintseva zichzelf af en toe verloor, hielp haar ook een handje. ,,De calls van de lijnrechters waren niet altijd goed, maar daar hadden we allebei last van. Maar zij kan heel erg gek worden op de baan. Alleen maar fijn voor mij.”

Bertens koesterde tot deze week weinig warme gevoelens voor het toernooi in Sydney. Te snelle banen, te warme en vochtige omstandigheden. Vandaag was het met 22 graden en zo nu en dan wat stuifregen ‘frisjes’. Maar los daarvan steekt Bertens gewoon goed in haar vel. ,,Ik voel me sterk. In Brisbane vorige week leed ik een zware nederlaag (tegen Donna Vekic, red.) waar ik echt heel erg ziek van ben geweest. Die had ik kunnen of misschien wel moeten winnen. Maar je moet door. Ik ben meteen goed gaan trainen en stond er vandaag gewoon goed bij.”

De volgende horde in Sydney is een lastige. Komende nacht, om 04.00 uur Nederlandse tijd, is Ashleigh Barty de tegenstander voor Bertens in de halve finale. De Australische nummer 15 van de wereld is uiteraard favoriet van het publiek en won bovendien de twee eerdere ontmoetingen met de Nederlandse.

Volledig scherm Kiki Bertens heeft tijdens de persconferentie in Sydney reden tot lachen. © Getty Images

Volledig scherm Joelija Poetintseva (l) baalt van haar nederlaag. © AFP