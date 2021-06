Bertens direct onderuit bij laatste deelname aan Wimbledon

Ook op Wimbledon is Kiki Bertens niet door de eerste ronde gekomen. Ze verloor bij haar laatste optreden in het enkelspel op het heilige gras met 3-6, 4-6 van het Oekraïense talent Marta Kostjoek. Omdat het nog niet zeker is of ze later dit jaar de US Open gaat spelen, komt zo mogelijk een einde aan de grandslam-carrière van de Nederlandse.

Door Rik Spekenbrink



Het gras van Wimbledon was voor Kiki Bertens in deze laatste fase van haar loopbaan niet de plek voor een mooi resultaat. Zonder vertrouwen en vorm is momenteel elke tegenstander lastig, zeker op deze ondergrond. De als zeventiende geplaatste Nederlandse verloor vanavond van Marta Kostjoek, de gisteren 19 jaar geworden speelster uit Oekraïne. Die debuteerde weliswaar op Wimbledon, maar stond in 2018 als meisje van 15 al wel in de derde ronde van de Australian Open en gaat in die zin al een paar jaar mee. Ze bezet momenteel plek 70 op de mondiale ranking.

De eerste vier punten werden nog in de eerste helft van de middag gespeeld, toen werd de partij gestaakt vanwege de regen. Die hield uiteindelijk een paar uur aan, waardoor Bertens pas om 19 uur weer terugkeerde op baan 18. Ze stond snel met 0-3 achter tegen Kostjoek, door Bertens omschreven als ‘knokkertje’. De Oekraïense was inderdaad taai, ze ging voor elke bal en haalde ook veel terug. Gecombineerd met een soms sterke opslag was dat voor Bertens lastig te bespelen.

Wel kwam de Nederlandse beter in de wedstrijd. Op 1-3 en 2-4 had ze meerdere kansen om de break ongedaan te maken, maar Kostjoek pareerde die aanval sterk. Bertens mopperde ondertussen wat af. Ze serveerde wisselvallig, van ace naar dubbele fout. Bij 2-5 kreeg ze een setpunt tegen, maar dat werkte ze weg. Kostjoek serveerde de set vervolgens probleemloos uit.

De tweede set werd, zoals Bertens al had voorspeld, een gevecht om elk punt. Hoewel haar spel wisselvallig bleef, ging de kwaliteit bij sommige punten wel omhoog. Er waren weer winners, slimme tactische balletjes en eenvoudigere servicegames. Tot 4-4, toen Bertens vanaf 40-15 vier matige punten speelde, gebroken werd en Kostjoek de partij in het slot gooide.

Bertens kan zich nu opmaken voor de Olympische Spelen. In Tokio hoopt ze op alle drie de onderdelen uit te mogen komen, maar het enkel- en dubbelspel - met Demi Schuurs - staat vast. ,,Voor Demi is de Spelen een droom, voor mij kan het een droomeinde worden”, zei ze er eerder over. Of ze na dat toernooi nog afreist naar de Verenigde Staten voor het hardcourtseizoen aldaar, is onzeker. Het kan daarom zomaar zo zijn dat Bertens vanavond haar laatste partij om een grand slam heeft gespeeld.

Kiki Bertens verloor dit jaar ook op Roland Garros al in de eerste ronde. © AFP