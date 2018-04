Bertens eenvoudig naar tweede ronde Charleston

Van der Breggen: Van de Ronde van Vlaanderen naar de Ronde van Gerwen

16:55 Zo sta je als winnaar van de Ronde van Vlaanderen op het hoogste podium en amper 24 uur later rijd je rondjes om de kerk in Gerwen. Anna van der Breggen voelt zich nergens te groot voor. Tweede paasdag eindigde ze op de vierde plek tijdens de Grote Ronde van Gerwen voor dames. Die andere Nederlandse wereldtopper, Annemiek van Vleuten, werd in Gerwen vijfde.