Arias voelt zich al jaren lekker in Eindhoven: 'Transfer ligt niet direct voor de hand'

24 december Santiago Arias is de afgelopen maanden een van de meest stabiele spelers bij PSV geweest. De rechtsback haalt in vrijwel elk duel een hoog niveau en wordt door velen beschouwd als de beste vleugelverdediger in de eredivisie voor die zijde.