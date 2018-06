Bertens en Kerber morgen op baan 1 om plek in vierde ronde

Morgen beginnen de Duitser Mischa Zverev en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson op baan 1, gevolgd door de Kroaat Marin Cilic en de Amerikaan Steve Johnson.



Daarna komt de als achttiende geplaatste Bertens in actie tegen de nummer twaalf van de plaatsingslijst, Kerber. De dertigjarige Duitse kwam nooit verder dan de kwartfinales in Parijs (2012). Bertens speelde twee keer eerder tegen de voormalig nummer één van de wereld. In 2016 verloor ze in Miami. Haar opmars op Roland Garros later dat jaar begon destijds met een zege in de eerste ronde op Kerber (6-2 3-6 6-3).