Bertens en Kerkhove in actie op tweede dag Wimbledon

Kan Engeland wereldkam­pi­oen VS uit WK-finale houden?

8:07 In Lyon vindt vanavond de eerste halve finale van het WK vrouwenvoetbal plaats. Engeland en Verenigde Staten strijden om een plek in de finale van zondag. Kunnen de Engelsen stunten tegen de wereldkampioen? Mis vanaf 20.00 uur niets in ons liveblog.