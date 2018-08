Bertens heeft uitzicht op top tien van de wereld: Veel punten te verzamelen

Kiki Bertens heeft met de dertiende plaats haar hoogste positie ooit behaald op de wereldranglijst en de komende tijd kan ze verder omhoogkijken. De Nederlandse toptennisster heeft bij het toernooi van New Haven en de US Open niets te verliezen. De top tien ligt met haar vorm binnen handbereik.

Vorig jaar strandde Bertens zowel in New Haven als in New York in de eerste ronde. De 26-jarige Wateringse kan daardoor veel punten voor de wereldranglijst verzamelen als ze haar hoge niveau weet vast te houden in de Verenigde Staten.

Jelena Ostapenko staat momenteel tiende op de mondiale ranking en op punten niet ver van Bertens af. De Letse tennisster doet niet mee in New Haven. Bij de US Open van 2017 werd Ostapenko in de derde ronde uitgeschakeld en dit jaar heeft ze dus wat punten te verdedigen.





Bertens staat nu vierde in het lijstje van hoogst genoteerde Nederlandse tennissters op de wereldranglijst aller tijden. Brenda Schultz was de laatste speelster namens Oranje die bij de beste tien tennissters van de wereld behoorde. In mei 1996 bereikte Schultz haar hoogste mondiale ranking: negende.

Kea Bouman stond ooit één plaats hoger. In 1927 won de Almelose Roland Garros. Bouman is nog steeds de enige Nederlandse vrouw die een grandslamtoernooi won. In 1928 bereikte ze met de achtste plaats haar hoogste positie, op de officieuze wereldranglijst.

Sinds 1975 houdt de Women's Tennis Association (WTA) de officiële wereldranking bij in het vrouwentennis. Twee jaar later stond Betty Stöve vijfde. De inmiddels 73-jarige Rotterdamse, die vooral in het dubbelspel met zes grandslamtitels glorieerde, haalde in 1977 de finale op Wimbledon en de halve finale bij de US Open.

Na haar eerste titel op hardcourt begint Bertens normaal gesproken op dinsdag aan het WTA-toernooi in New Haven. In de eerste ronde wacht de Estse Anett Kontaveit. In Cincinnati versloeg Bertens de nummer 28 van de wereld nog. Twee jaar geleden was Kontaveit in de eerste ronde van New Haven wel te sterk voor Bertens.