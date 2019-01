Bertens klimt naar plek 8 op wereldranglijst

Pouille wint verrassend van Raonic in kwartfina­le

8:56 Lucas Pouille heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de halve finale van een grand slam. De 24-jarige Fransman was in de kwartfinale in vier sets van de Canadees Milos Raonic: 7-6, 6-3, 6-7, 6-4.