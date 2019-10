Bertens klopt nummer 3 van de wereld en staat in halve finales

Bertens begon uitstekend aan haar partij en kwam zelfs binnen een mum van tijd op een 4-1 voorsprong te staan. Bij die stand kreeg de nummer 8 van de wereld zelfs twee breakkansen om uit te lopen tot 5-1, maar juist toen begon Svitolina beter te spelen en maakte Bertens meer fouten. Het resulteerde een game later in het inleveren van haar servicebeurt. Uiteindelijk draaide de eerste set op een tiebreak uit en daarin kwam Bertens, die harde slagen afwisselde met lepe balletjes over het net, opnieuw op een comfortabele voorsprong (4-0). Svitolina kwam nog terug tot 6-6, maar op het tweede setpunt was het voor Bertens wel raak.



Gecoacht door Elise Tamaëla trok Bertens in de tweede set de goede lijn door en brak ze in de derde game haar Oekraïense opponente. Ondanks een medische behandeling aan haar rechtervoet, kwam Bertens niet meer in de problemen en mocht ze bij een 5-2 stand de wedstrijd uitserveren. Op het tweede wedstrijdpunt maakte Bertens de wedstrijd met een mooie winner af.