Bertens ligt voor op schema na operatie: ‘Stiekem hoop ik dat Australian Open gaat lukken’

Toernooi in februariKiki Bertens herstelt zo goed van de operatie aan haar achillespees, dat ze mogelijk toch kan meedoen aan de Australian Open. ,,Ik loop een paar weken voor op schema”, zei de nummer 9 van de wereld bij FOX Sports. ,,Het is wel nog heel lastig om te zeggen wanneer ik weer helemaal wedstrijdfit ben. Stiekem hoop ik dat het voor de Australian Open gaat lukken.”

De 29-jarige Westlandse ging eind oktober onder het mes. Bertens liet zich opereren aan de achillespees waar ze al lang last van had. De tennisster zette op dat moment een streep door deelname aan de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar werd vorige week vanwege de coronaperikelen met drie weken uitgesteld en staat nu van 8 tot 21 februari op het programma, waar het toernooi in Melbourne normaal gesproken al in januari wordt gespeeld.



,,Dat is voor mij een klein voordeel, anders zou het sowieso niet lukken”, zegt Bertens, die maandag voor het eerst weer 20 minuten op de baan stond. “De kans dat ik meedoe, is nu nog steeds heel erg klein. Misschien heb ik een heel klein kansje. Daar ga ik gewoon vol voor. Lukt het niet, dan lukt het niet. En anders is het mooi meegenomen.”

Bertens speelde dit jaar slechts zeven toernooien. Ze veroverde voor de uitbraak van het coronavirus in februari haar tiende titel in Sint-Petersburg. Op de Australian Open en op Roland Garros strandde ze in de vierde ronde. Op de US Open kwam ze niet in actie. In oktober besloot ze over te gaan tot een operatie, om van haar klachten af te komen.

,,Tot nu toe gaat het heel goed, ik herstel sneller dan verwacht. Ik heb vooralsnog geen pijn gehad, dat is fijn. Ik ga met kleine stapjes vooruit. De Australian Open is kort dag, maar ik ga er alles aan doen. De arts heeft gezegd dat ik er misschien maar niet op moet rekenen. Nou goed, in dat geval keer ik na de Australian Open terug. Al weet ik nu nog niet hoe het schema eruit komt te zien.”

Kiki Bertens werd op 27 oktober geopereerd aan haar achillespees.