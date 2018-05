Bertens maakt in supervorm gehakt van wereldtopper Wozniacki

Kiki Bertens, de nummer 20 van de wereld, ziet haar topvorm enkele weken voor Roland Garros groeien. Haar optreden tegen Wozniacki op Court 3 van Madrid was dominant, overtuigend en ijzersterk. Ze legde de Deense in beide sets haar wil op en kwam eigenlijk geen moment in de problemen. Wozniacki zou bij toernooiwinst in Madrid weer de nummer één van de wereld zijn geworden.



Bertens won in drie eerdere ontmoetingen nog nooit een set van Wozniacki. Maar die partijen waren niet op gravel, de ondergrond waarop de Nederlandse als beste uit de voeten kan. In de eerste set brak ze maar liefst drie keer de service van Wozniacki, die door het sterke spel van Bertens zelf geen moment in haar spel kwam. In de tweede set leek Wozniacki iets te herstellen, maar tegen de al jaren beste tennisster van Nederland was geen kruid gewassen. Bertens speelde misschien wel een van haar beste wedstrijden ooit.