Bertens maakt zich na virus op voor Rosmalen: ‘Dagen niet kunnen eten’

Door Rik Spekenbrink

,,Oh no!”, zei Bertens luid toen ze de naam van Larsson zag. Ze speelt niet graag tegen geliefde collega’s, maar het lot was haar wat dat betreft niet goed gezind. Bertens, nummer 4 van de wereld, is logischerwijs als eerste geplaatst op het grastoernooi in Rosmalen. Twee andere pikante eersterondepartijen bij de vrouwen: Arantxa Rus tegen landgenote Bibiane Schoofs. De winnares zou Bertens kunnen treffen in de tweede ronde. En Kirsten Flipkens tegen Aleksandra Krunic, een herhaling van de finale van vorig jaar. Bij de mannen zag Robin Haase Hugo Humbert uit de bus rollen als eerste tegenstander, een jonge Fransman.

Maar belangrijker dan de loting was eigenlijk: hoe gaat het nu met Bertens? Haar pijnlijke opgave in de tweede ronde van Roland Garros staat nog vers in het geheugen. In de tweede ronde moest ze zich vroeg in de partij tegen Viktoria Koezmova gewonnen geven. Terwijl ze in uitstekende vorm verkeerde en in Parijs tot de titelfavorieten werd gerekend.

Hoe lang ben je nog ziek geweest?

,,Pas maandag kon ik weer wat eten. Nadat ik woensdag moest opgeven, zijn we donderdag naar huis gereden. Ik heb vooral op bed gelegen en veel op het toilet gezeten. Ik ben twee kilo kwijt, maar misschien is dat niet zo erg, haha.”

Was het een ‘gewoon’ virus?

,,Ja. Iedereen kan ziek worden, ik ook. Het moment was lullig, maar het hoort er wel bij. Ik heb afgelopen jaren geluk gehad, heb geen grote blessures gehad of belangrijke toernooien moeten missen. Nu had ik een keer pech.”

Denk je dan niet: waarom gebeurt me dit nou net nu?

,,Tja, dingen gebeuren om een reden, zegt men dan. Maar wat de reden was, geen idee. Natuurlijk baalde ik, ik werd er bij wijze van spreken alleen maar zieker van dat het me nu op Roland Garros gebeurde. Maar alle mensen die zeggen: je had zo het toernooi kunnen winnen, dat is natuurlijk niet het geval. Ik had die tweederondepartij ook fit kunnen verliezen. Op een slechte dag kan ik van veel speelsters verliezen. Dus dat is allemaal makkelijk gezegd.”

Als je nu het affiche van de finale ziet: Barty tegen Vondrousova, wat denk je dan?

,,Op elke grand slam gaan de afgelopen jaren veel favorieten eruit. Het veld is breed en sterk. Dus ik wist dat dat zou gebeuren. Maar deze twee meiden zijn ook goed. Iedereen heeft op dit moment gewoon het vertrouwen: ik kan op een goede dag van veel speelsters winnen. Deze finale maakt het voor mij niet erger ofzo.”

Hoe waren je eerste trainingen hier op het gras?

,,Op zich goed. Maar ik moet oppassen, want ik moet nog aansterken, twee kilo heb je er niet zomaar weer bij. Ik voel me goed en ben wedstrijdfit, maar ik mis nog net wat kracht.”