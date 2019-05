Bertens morgen tegen Kuzmova op Court Philippe Chatrier

Europa League Chel­sea-coach Sarri: Hazard verveelt zich soms

19:30 Een dag voor de finale van de Europa League tegen Arsenal in Bakoe deed coach Maurizio Sarri opvallende uitspraken over Eden Hazard, zijn sterspeler. ,,Hij verveelt zich soms”, zei de Italiaan over de Belgisch international. ,,Vooral op de trainingen. Dat komt omdat het allemaal veel te simpel voor hem is.‘’