Bertens na injectie fit voor Fed Cup-duel in Den Haag

Om in ieder geval tijdelijk af te zijn van de aanhoudende klachten rond haar achillespees, heeft Kiki Bertens na de Australian Open een injectie in haar voet laten zetten. Na een paar dagen rust trainde ze vandaag pijnvrij in de Haagse Sportcampus Zuiderpark. Daar speelt Nederland vrijdag en zaterdag met de Fed Cup-ploeg tegen Wit-Rusland.

Inzet is een plek in het nieuwe finaletoernooi van de Fed Cup, in april van dit jaar. De overgang van hardcourt naar indoor gravel is natuurlijk groot, voor Bertens en de andere speelsters van beide ploegen. De Nederlandse kopvrouw en nummer 8 van de wereld was na de eerste training in Den Haag vooral blij pijnvrij te zijn. ,,Haar voet voelde geweldig”, vertelde captain Paul Haarhuis vanmiddag in een persconferentie.

Voor het eerst sinds 2017 kan hij weer beschikken over het sterkst mogelijke Fed Cup-team, dus met Bertens. Afgelopen keren bedankte ze voor het landentoernooi omdat het niet paste in haar individuele toernooischema. Nu doet Bertens weer mee, niet in de laatste plaats omdat ze anders niet speelgerechtigd is voor de Olympische Spelen in Tokio. Haarhuis: ,,Ik ben blij dat Kiki deze week tijd neemt voor de Fed Cup. Want eigenlijk past dit nooit geweldig in je planning.”

Goed gesprek

Haarhuis en Bertens hadden eind vorig jaar een 'goed gesprek'. Dat was nodig nadat, onder meer door een publicatie van NRC Handelsblad, de indruk was ontstaan dat Nederlands beste tennisster ooit niet meer onder captain Haarhuis wilde spelen. Bertens ontkrachtte dat direct, maar duidelijk werd wel dat het ook niet helemaal probleemloos was verlopen, afgelopen jaren in het Fed Cup-team. ,,Dit was wel even noodzakelijk", erkende Haarhuis.



Die gaf nogmaals aan dat het waarschijnlijk zijn laatste jaar als captain is. Bij verlies tegen Wit-Rusland zou de ontmoeting in Den Haag dus goed zijn laatste kunnen zijn.

Sabalenka

Hij voorspelt een spannende wedstrijd, vrijdag en zaterdag. Bij Wit-Rusland is Aryna Sabalenka de kopvrouw, maar ook tweede speelster Aliaksandra Sasnovich staat bij de beste 50 op de wereldranglijst. Victoria Azarenka kan vanwege haar privésituatie de Verenigde Staten niet verlaten en zit niet bij de ploeg. Voor Nederland zal naast Bertens normaal gesproken Arantxa Rus worden opgesteld in de twee singles. Mocht het op zaterdag na vier enkelpartijen 2-2 staan en uitdraaien op een beslissende dubbel, dan is de normale combinatie Bertens met Demi Schuurs. De Limburgse kampte eerder dit jaar ook met een blessure, maar ook zij is fit.