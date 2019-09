Bertens na nieuwe domper: ‘Dit hoort erbij’

Kiki Bertens was na een derde vroege uitschakeling in Azië reëel. Ze was blij dat ze er in de derde ronde tegen Aryna Sabalenka, de nummer 14 van de wereld, nog een wedstrijd van had weten te maken. ,,Maar ik speel gewoon niet heel goed”, zei ze tegenover FOX Sports.