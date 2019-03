Bertens na stroeve start toch overtuigend langs Kuzmova

VIDEO Bij Gemert is het ‘alle ballen op Thijs en Ralf’: spitsenduo scoorde samen al 38 keer

23 maart Spelers die voor hun club ‘goud waard zijn’, ‘sleutelfiguren in de selectie’, ‘onmisbare krachten’: dit soort termen vliegen je vaak om de oren als het gaat over de belangrijke mannen bij een voetbalclub. Het is echter de vraag of er superlatieven genoeg zijn om te beschrijven hoe cruciaal de rol van Thijs van Pol en Ralf Kemper bij Gemert is dit seizoen. Het spitsenduo scoorde samen maar liefst 38 keer.