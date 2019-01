Bertens naar plek acht op wereldranglijst

De Deense tennisster versloeg Bertens vorig jaar in de derde ronde en stoomde vervolgens door naar de titel. Wozniacki bleef nu zelf steken in de derde ronde. De 28-jarige Deense viel daardoor op de wereldranglijst terug van de derde naar de negende plaats.



Naomi Osaka won na de US Open ook de Australian Open en mag zich nu voor het eerst de nummer 1 van de wereld noemen. De 21-jarige Japanse won in de finale van Petra Kvitova uit Tsjechië, die van zes naar twee ging. De Roemeense Simona Halep zakte van de eerste naar de derde plaats.