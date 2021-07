Bertens ook in dubbelspel uitgeschakeld op Wimbledon, Haase wel verder

Bij goud zal Janssen de pagina van de olympische finale in haar dagboek heel vaak teruglezen

15:25 Na de uitzwaaitraining van komende zaterdag in Zeist, reizen de Oranje Leeuwinnen af naar de Olympische Spelen in Tokio. Dominique Janssen, vaste waarde in de ploeg van Sarina Wiegman, kijkt er naar uit. Ze wil geschiedenis schrijven in Japan. In haar geval letterlijk. ,,Ja, dat zou geweldig zijn.”