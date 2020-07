Bertens op deelnemerslijst WTA Cincinnati, veel toppers ontbreken

Video's Pirlo, Seedorf en Weah: dit soort wonder­goals kan AC Milan vanavond wel gebruiken

13:46 AC Milan is niet te stuiten in de Italiaanse Serie A. De Rossoneri kunnen zich na een waardeloze seizoensstart nog rechtstreeks plaatsen voor de Europa League. De achterstand op AS Roma is vier punten. Er moet vanavond dus per se gewonnen worden tegen Sampdoria (19.30 uur).