Bertens rekent in Montreal ook af met Kvitova

De pupil van coach Raemon Sluiter had in de tweede ronde ook al overtuigend gewonnen van Karolina Pliskova, voormalig nummer 1 van de wereld (6-2 6-2). Bertens toont op het hardcourt in Canada weer aan dat ze meer is dan alleen een gravelspecialiste. Ze verraste vorige maand ook al op het gras van Wimbledon, waar ze de kwartfinales haalde. In Londen wist de huidige nummer 18 van de wereldranglijst ook al te winnen van Pliskova.