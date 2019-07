Bertens ruilt Centre Court in voor historische baan 18

Haase strandt in tweede ronde tegen Raonic

18:51 Robin Haase is er opnieuw niet in geslaagd de derde ronde van een grand slam te bereiken. Hij verloor vanmiddag op Wimbledon zijn tweederondepartij van Milos Raonic: 6-7(1), 5-7, 6-7(4). Haase was zeker niet kansloos tegen het als vijftiende geplaatste Canadese servicekanon.