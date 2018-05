Bertens stoomt makkelijk door naar derde ronde

Kenneth Paal verhuist van PSV naar PEC

15:17 Kenneth Paal verhuist komend seizoen op huurbasis van PSV naar PEC Zwolle. Partijen zijn het eens geworden over een tijdelijk overgang voor een jaar en als het papierwerk klaar is, is de tijdelijke transfer een feit. In het huurcontract staat in principe ook een optie tot koop.