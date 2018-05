Bertens stoomt makkelijk door naar derde ronde

Bertens, als achttiende geplaatst in Parijs, greep met enige moeite de eerste set tegen de Oost-Europese. Tot 5-4 bleef de nummer 55 van de wereld aardig bij, maar op belangrijke momenten liet de Nederlandse haar wapen zien. Met een paar heerlijke aces ging de eerste set naar de in Breda woonachtige Bertens .

De tweede set begon na enig oponthoud. Bertens moest een contactlens in haar oog even terug op de juiste plaats zetten. Met een applausje keerde ze terug op baan 9. De tweede set ging Bertens wel een stuk makkelijker af. Ze brak Sasnovitsj meteen en serveerde de partij vervolgens redelijk makkelijk uit. Ze verspeelde in de achtste game nog twee matchpoints en moest daarna ook nog een breakpoint wegwerken voordat ze de zege kon veiligstellen. De partij duurde slechts 1 uur en 12 minuten.

Service

,,Ik voel me goed, het zit goed met het vertrouwen. Ik serveerde erg goed'', aldus Bertens na afloop bij Eurosport. ,,Ik ben blij met de derde ronde, maar ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd. Dan zien we wel wat het wordt.''

Bertens is in Parijs nog zonder setverlies. In de eerste ronde versloeg ze Arina Sabalenka, eveneens uit Wit-Rusland, met 6-2 en 6-1. In het dubbelspel met haar Zweedse teamgenoot Johanna Larsson haalde de nummer negentien van de wereld ook nog zonder setverlies de tweede ronde.