Bertens tegen Vekic en Jastremska bij WTA Elite Trophy

Kiki Bertens neemt het in de groepsfase van de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de subtop, op tegen Donna Vekic uit Kroatië en de Oekraïense Dajana Jastremska. Bertens is als eerste geplaatst in Zhuhai.