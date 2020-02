Bertens tegenstandster van Clijsters bij comeback in Dubai

De 36-jarige Belgische speelde in 2012 haar laatste wedstrijd op professioneel niveau. De 28-jarige Bertens en Clijsters hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld.



Bertens is in Dubai als zesde geplaatste, viervoudig grandslamwinnaar Clijsters nam een wildcard in ontvangst. De Roemeense Simona Halep is in Dubai als eerste geplaatst.



Clijsters was van plan haar rentree te maken op de Australian Open, maar dat toernooi kwam te vroeg voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ze stelde haar comeback uit tot begin maart, op het toernooi van Monterrey, maar besloot later ook een wildcard te accepteren in Dubai.