Bertens terug met eenvoudige zege in Montreal

Djokovic gaat in Toronto door met winnen

22:48 Ruim drie weken nadat hij Wimbledon op zijn naam had geschreven, heeft Novak Djokovic de draad weer opgepakt. De Servische tennisser begon het masterstoernooi om de Rogers Cup in Toronto met een overwinning op Mirza Basic: 6-3 7-6 (3). De Bosniër hoorde pas een uur voor de partij dat hij als 'lucky loser' moest aantreden tegen Djokovic, omdat de Koreaan Chung Hyeon zich geblesseerd had teruggetrokken.