Bertens verliest eerste officiële duel sinds februari

Programma amateur­voet­bal bekend: Rhode treft EFC weer in competitie­ver­band

16:50 EINDHOVEN - Zondag tijdens de eerste competitieronde van de eerste klasse C komt het voor het eerst sinds lange tijd weer tot een competitietreffen tussen Rhode en EFC. Op 13 december 2009 speelden de ploegen voor het laatst tegen elkaar in competitieverband. EFC won destijds in de tweede klasse F met 2-0 in Eersel, nadat eerder dat seizoen de heenwedstrijd in Sint-Oedenrode in 2-2 eindigde.