Bertens vindt weg omhoog en wint eindelijk eerste partij op WTA Tour in 2021

LIVE | Pittige cols op het menu in derde etappe Ronde van Romandië

13:10 Tijdritspecialist Rohan Dennis is na twee dagen - de proloog en de eerste rit in lijn - de drager van de leiderstrui in de Ronde van Romandië, maar de kans dat dat vandaag na 166 kilometer tussen La Neuveville naar Saint-Imier nog zo is, lijkt klein. Na een vlakke aanloop van 20 kilometer gaat het tot de finish op en af. De tweede etappe begint om 12.55 uur en eindigt om en nabij 17.25 uur. Volg de koers in onze livewidget.