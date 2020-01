Bertens voor het eerst in carrière naar vierde ronde Australian Open

Allerlei geplaatste speelsters werden al naar huis geslagen, maar voor Kiki Bertens blijft de Australian Open voortduren. De als negende geplaatste Wateringse kwalificeerde zich vandaag voor het eerst in haar carrière voor de vierde ronde in Melbourne.

Door Carl Houtkamp



Bertens liet zich niet verrassen door de doorgaans gewiekst spelende Zarina Diyas uit Kazachstan. In de Margaret Court Arena, het op één na grootste stadion van Melbourne Park, won Bertens op ‘Super Zaterdag’ (met als altijd het hoogste aantal toeschouwers van de twee weken) in twee sets: 6-2 7-6 (3).

Met haar eigen superdag bij haar 31ste grand slam liet de Nederlandse wereldtopper zien dat zij steeds veelzijdiger wordt en dat zij haar zenuwen ook op grote banen beter onder controle heeft. Voor het eerst behaalde Bertens (28) de vierde ronde op een hardcourt, niet haar favoriete ondergrond (dat is gravel), en zij deed dat door vanaf het begin scherp te zijn.

Met haar als altijd ogenschijnlijk kalme coach Elise Tamaëla en echtgenoot Remko (de Rijke) op de tribune brak Bertens de 26-jarige Diyas, van wie zij jaren geleden één keer had verloren, al in haar eerste de beste opslaggame. Zij ging daarna ongestoord op zoek naar meer. Op love werd het 2-0 en even later nam zij haar opponente nogmaals de servicegame af: 4-1. Op 5-2 sloeg zij zelf op voor de set en deze game bezorgde haar uiteindelijk een lach op het gezicht: haar tweede servicepunt benutte zij met een mooi wegdraaiende backhandsmash, de moeilijkste slag in het tennis.

De tweede set begon daarna identiek aan de eerste met drie breekpunten (0-40) voor Bertens op de service van Diyas. Deze keer lukte het haar evenwel niet de Kazachse al direct op achterstand te zetten. Diyas ging meer alles-of-niets slaan, nam de ballen vroeger en volleerde een paar keer knap. Hoewel Bertens goed verdedigde, moest zij op 2-3 toch haar service inleveren. Ze maakte zich daarna letterlijk even kwaad en brak direct op love terug, daarbij de frustratie van zich af vloekend (wat de umpire overigens ontging). De beslissing viel daarna in een spannende tiebreak. Die won Bertens, ondanks een dubbele fout bij 3-2, na enkele bevrijdende gillen met 7-3.

Volledig scherm Bertens reageert zich af na een punt voor Zarina Diyas. © AFP

Muguruza

De Nederlandse verzekerde zich zo van een niet alledaags prijzengeld: 300.000 Australische dollar (185.000 euro) en 180 ranglijstpunten, waarmee zij haar positie in de top 10 verstevigde. In de vierde ronde ontmoet ze maandag een geduchte tegenstandster: Garbiñe Muguruza. De 26-jarige Spaanse liet Elina Svitolina, de nummer 5 van de wereld, kansloos: 6-1, 6-2. Zelf staat Muguruza op dit moment op de 32ste plek van de wereldranglijst, maar jarenlang maakte zij deel uit van de top, drie jaar geleden na de toernooizege op Wimbledon zelfs nog als de nummer 1. Zij won in 2016 ook Roland Garros.