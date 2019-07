Bertens voorbereid op aanvallende Townsend

,,Ze is linkshandig en heel erg getalenteerd. Ze komt heel graag naar het net en speelt erg aanvallend. Ik moet zorgen dat ik zo veel mogelijk ballen terug heb en haar net een bal extra laat slaan", aldus Bertens, als vierde geplaatst op Wimbledon.



,,Ik zal haar veel aan het lopen moeten zetten, want daar is ze wat minder sterk in. En omdat ze veel naar het net komt, moet ik klaar zijn voor lage ballen en om passings te slaan.”



De 23-jarige Townsend, in 2013 finaliste op Wimbledon bij de junioren, is de voormalige nummer 61 van de wereld. Bij haar debuut op een grand slam bij de senioren, in 2014 op Roland Garros, haalde ze meteen de derde ronde. Daarna wist ze nooit meer dan één partij te winnen op een grandslamtoernooi.



Townsend won in de eerste ronde met 6-2 en 6-3 van de Australische Arina Rodionova.